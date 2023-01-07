Дабл-дабл Эртеля помог «Зениту» обыграть «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» в очередном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал победу над «Астаной». Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в столице Казахстана и завершилась победой гостей со счётом 93:75.
Самым результативным игроком матча стал французский баскетболист Томас Эртель, который сделал дабл-дабл, набрав 23 очка и отдав 13 результативных передач. Его партнёр по команде Калеб Хоумсли отметился набранными 19 очками.
В составе «Астаны» самым результативным игроком стал Даниил Аксёнов, который набрал 19 оков.
«Зенит» располагается на третьем месте в Единой лиге ВТБ, выиграв 14 матчей регулярного чемпионата из 18. Это третья подряд победа для петербургского клуба.
«Астана» с тремя победами располагается на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице.
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