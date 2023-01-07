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Бэм Адебайо: я — лучший оборонительный игрок НБА

Бэм Адебайо: я — лучший оборонительный игрок НБА
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Форвард «Майами Хит» Бэм Адебайо высказался о своей игре в обороне.

«Я был лучшим оборонительным игроком в последние два года. Никаких оправданий, но просто СМИ не нравятся ребята, которых не выбрали на драфте. Они видят только тех, кого выбирали под первым номером.

В нашей команде почти все игроки не были задрафтованы. Это отличная история, но никто не хочет замечать её. Это немного дискредитирует наши достижения, хотя мы выходили в финал Восточной конференции.

Я всё равно лучший оборонительный игрок НБА. Могу защищаться на любой из пяти позиций, опекать любого игрока. Я играл именно так и благодаря этому попал туда, где сейчас нахожусь. Этого не отнять», — приводит слова Адебайо официальный сайт NBA.

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