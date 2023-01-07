Дюрант рассказал, как скандал с Ирвингом из-за антисемитизма повлиял на «Бруклин»

Двукратный чемпион НБА и лидер «Бруклин Нетс», американский ветеран Кевин Дюрант высказался о скандале с одноклубником Кайри Ирвингом, в ноябре 2022 года временно отстранявшимся от выступлений из-за публикации антисемитского фильма в социальных сетях.

«Мы оставались сплочёнными, несмотря ни на что. Ещё в межсезонье мы поняли, что на нас будет большая нагрузка со стороны медиа, даже из-за общей шумихи вокруг команды. И это сделало нас сплочённее.

Мы просто приняли то, что произошло с Кайри, и пошли дальше, потому что сплотились ещё до этого. Мы начали побеждать, становиться лучше как команда и делать то, что работает на нас», – приводит слова Дюранта ESPN.

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