Кевин Дюрант высказался о своём отношении к Летней лиге НБА

Двукратный чемпион НБА и лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о Летней лиге – турнире, проводимом в межсезонье между рядом команд, дающих практику молодым игрокам.

«НБА существует уже давно. Есть регулярный сезон – для настоящих баскетбольных фанатов, им нравится регулярный чемпионат. Однако наша лига также и для обычных людей, которым просто нравится баскетбол, но которые не слишком парятся из-за него.

Если говорить о внимании людей, то сейчас всё лучше некуда. Добавление свободных агентов, Летней лиги – это просто ещё один способ привлечения людей. Свободные агенты крайне важны, потому что так люди видят, как их любимые команды и игроки что-то меняют», – приводит слова Дюранта ESPN.

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