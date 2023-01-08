Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гобер: хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён

Гобер: хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён
Комментарии

Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер ответил на критику по поводу не лучшей формы на старте текущего сезона регулярного чемпионата НБА.

«Мне не очень нравится обсуждать слухи извне. Я всегда несу ответственность за свои выступления на площадке и стараюсь быть лучшей версией себя. Просто каждый сталкивается с различными трудностями, это часть игры и жизни.

Я боец и хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён. Хочу доминировать и выигрывать титулы. Для этого я должен задавать тон в каждой игре. В начале сезона действительно были матчи, в которых я не играл на своём уровне. Сейчас я должен сохранять настрой, даже если я устал и что-то пойдёт не по нашему плану в матче», — приводит слова Гобера The Athletic.

Новость по теме
Донован Митчелл рассказал, почему у него не сложились отношения с Руди Гобером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023