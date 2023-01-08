Гобер: хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён
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Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер ответил на критику по поводу не лучшей формы на старте текущего сезона регулярного чемпионата НБА.
«Мне не очень нравится обсуждать слухи извне. Я всегда несу ответственность за свои выступления на площадке и стараюсь быть лучшей версией себя. Просто каждый сталкивается с различными трудностями, это часть игры и жизни.
Я боец и хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён. Хочу доминировать и выигрывать титулы. Для этого я должен задавать тон в каждой игре. В начале сезона действительно были матчи, в которых я не играл на своём уровне. Сейчас я должен сохранять настрой, даже если я устал и что-то пойдёт не по нашему плану в матче», — приводит слова Гобера The Athletic.
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