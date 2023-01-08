Гобер: хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён

Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер ответил на критику по поводу не лучшей формы на старте текущего сезона регулярного чемпионата НБА.



«Мне не очень нравится обсуждать слухи извне. Я всегда несу ответственность за свои выступления на площадке и стараюсь быть лучшей версией себя. Просто каждый сталкивается с различными трудностями, это часть игры и жизни.



Я боец и хочу стать лучшим оборонительным игроком всех времён. Хочу доминировать и выигрывать титулы. Для этого я должен задавать тон в каждой игре. В начале сезона действительно были матчи, в которых я не играл на своём уровне. Сейчас я должен сохранять настрой, даже если я устал и что-то пойдёт не по нашему плану в матче», — приводит слова Гобера The Athletic.

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