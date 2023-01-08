Лука Дончич: смотрю матчи Евролиги чаще, чем НБА

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопрос, следит ли за другими претендентами на звание самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации.



«Да не особо и слежу. Я смотрю некоторые матчи НБА, но Евролигу я смотрю чаще. Но да, если по телевизору показывают очень хороший матч НБА, то я его не пропущу», — приводит слова Дончича Basket News.



В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА словенский баскетболист принял участие в 37 матчах, в которых набирал в среднем за игру 34 очка, совершал 8,8 подбора и отдал 8,7 результативные передачи. У Дончича также девять трипл-даблов в текущем сезоне.



«Даллас Маверикс» провёл 40 матчей регулярного чемпионата и располагается на четвёртом месте в Западной конференции. У команды 23 победы при 17 поражениях.