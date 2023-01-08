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Лука Дончич: смотрю матчи Евролиги чаще, чем НБА

Лука Дончич: смотрю матчи Евролиги чаще, чем НБА
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич ответил на вопрос, следит ли за другими претендентами на звание самого ценного игрока Национальной баскетбольной ассоциации.

«Да не особо и слежу. Я смотрю некоторые матчи НБА, но Евролигу я смотрю чаще. Но да, если по телевизору показывают очень хороший матч НБА, то я его не пропущу», — приводит слова Дончича Basket News.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА словенский баскетболист принял участие в 37 матчах, в которых набирал в среднем за игру 34 очка, совершал 8,8 подбора и отдал 8,7 результативные передачи. У Дончича также девять трипл-даблов в текущем сезоне.

«Даллас Маверикс» провёл 40 матчей регулярного чемпионата и располагается на четвёртом месте в Западной конференции. У команды 23 победы при 17 поражениях.

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