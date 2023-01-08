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«Индиана» не договорилась с Тёрнером о продлении контракта

«Индиана» не договорилась с Тёрнером о продлении контракта
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Центровой «Индианы Пэйсерс» Майлз Тёрнер отклонил предложение клуба о подписании нового контракта, сообщает инсайдер НБА Марк Стейн.

Действующий контракт Тёрнера истекает следующим летом, центровой хотел получать зарплату не менее $ 20 млн за сезон. При этом ранее сообщалось, что «Индиана» будет искать возможность обменять Майлза Тёрнера в случае, если не договорится с ним о новом контракте.

Одним из клубов, которых интересует возможность обмена 26-летнего игрока является «Лос-Анджелес Лейкерс». «Озёрники» ещё летом пытались договориться о сделке.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА Тёрнер принял участие в 34 матчах, в которых набирал 16,7 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал 1,5 результативные передачи. Это лучшие показатели игрока за карьеру.

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