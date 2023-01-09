Лидер «Бруклина» Кевин Дюрант получил травму

Двукратный чемпион НБА и лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Майами Хит» (102:101). Игрок травмировал колено. Об этом информирует ESPN US. Сегодня, 9 января, Дюранту сделают МРТ.



Травма произошла за 1:05 до конца третьей четверти, когда свингмен «Хит» Джимми Батлер зашёл под кольцо, но был заблокирован Беном Симмонсом. После этого Батлер упал на колено Дюранта.

За время пребывания на паркете в матче с «Хит» Дюрант успел набрать 17 очков. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Кевин принял участие в 39 матчах, в которых в среднем набирал 29,7 очка, совершал 6,7 подбора и отдавал 5,3 передачи.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: