Экс-форвард «Денвера» высказался о предстоящем матче «Локомотива-Кубань» с «Зенитом»

29-летний форвард «Локомотива-Кубань» Девон Акун-Пёрселл поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча состоится завтра, 10 января. Начала матча запланировано на 20:00 мск.
«Надеюсь, уже в матче с «Зенитом» ‒ я делаю всё возможное, чтобы быть полностью готовым к этому дню. Я сюда приехал, чтобы играть. Что знаю о «Зените»? Знаю, что сейчас это одна из сильнейших команд в лиге, так что матч с ними будет для нас серьёзным вызовом. Надо будет показать свой максимум, чтобы добыть победу на выезде против такого соперника», — приводит слова Акуна-Пёрселла пресс-служба «Локомотива-Кубань».
В августе 2018 года Девон присоединился к лагерю «Денвер Наггетс», после чего подписал с клубом контракт. Однако в декабре Акун-Пёрселл перебрался в Европу, где играл в чемпионатах Израиля, Франции и Турции. В «Локомотив-Кубань» перешёл в декабре прошлого года.
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