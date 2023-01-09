Чемпион НБА: учитывая игру Леброна, представьте, если бы Тёрнер и Хилд попали в «Лейкерс»
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Рик Фокс высказался об игроках, которые могли бы вывести команду во главе с её действующим лидером Леброном Джеймсом на новый уровень.
«Учитывая то, что Леброн Джеймс играет на уровне одного из величайших в 38 лет, просто представьте, если бы Майлз Тёрнер и Бадди Хилд попали в «Лейкерс». Давайте же дождёмся возвращения Энтони Дэвиса и завоюем этот титул в 2023 году», – написал Фокс в социальных сетях.
Майлз Тёрнер (26 лет) и Бадди Хилд (30 лет) является действующими игроками клуба «Индиана Пэйсерс».
Ранее Леброн намекнул на усиление состава «Лейкерс» перед февральским дедлайном.
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