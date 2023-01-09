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Инсайдер объяснил, почему «Лейкерс» отказались от подписания Бояна Богдановича

Инсайдер объяснил, почему «Лейкерс» отказались от подписания Бояна Богдановича
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Инсайдер издания The Athletic Марк Стейн, ранее сообщивший об интересе «Лос-Анджелес Лейкерс» к хорватскому форварду Бояну Богдановичу, объяснил, почему руководство клуба отказалось от этой идеи.

«Пока мало что говорит о том, что «Лейкерс» изменят свой подход в переговорах. В межсезонье они решили, что их доступные пики первого раунда – это слишком высокая цена за дуэт из «Индианы» в лице Майлза Тёрнера и Бадди Хилда.

Они также решили, что обмен одного из этих пиков без подстраховки в драфте – слишком высокая цена за Бояна Богдановича из «Детройта». Да, можно привести аргументы, почему «Лейкерс» должны сделать шаг навстречу Богдановичу, учитывая форму, которую они продемонстрировали в 2023 году без Энтони Дэвиса, вновь став претендентами на Западе. Однако остаётся вопрос: насколько Богданович поднимет уровень команды?» – написал Стейн в рамках персональной колонки.

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