Инсайдер объяснил, почему «Лейкерс» отказались от подписания Бояна Богдановича

Инсайдер издания The Athletic Марк Стейн, ранее сообщивший об интересе «Лос-Анджелес Лейкерс» к хорватскому форварду Бояну Богдановичу, объяснил, почему руководство клуба отказалось от этой идеи.
«Пока мало что говорит о том, что «Лейкерс» изменят свой подход в переговорах. В межсезонье они решили, что их доступные пики первого раунда – это слишком высокая цена за дуэт из «Индианы» в лице Майлза Тёрнера и Бадди Хилда.
Они также решили, что обмен одного из этих пиков без подстраховки в драфте – слишком высокая цена за Бояна Богдановича из «Детройта». Да, можно привести аргументы, почему «Лейкерс» должны сделать шаг навстречу Богдановичу, учитывая форму, которую они продемонстрировали в 2023 году без Энтони Дэвиса, вновь став претендентами на Западе. Однако остаётся вопрос: насколько Богданович поднимет уровень команды?» – написал Стейн в рамках персональной колонки.
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
- 9 января 2023
-
21:58
-
21:54
-
20:49
-
20:00
-
19:53
-
18:57
-
17:44
-
16:27
-
15:59
-
15:37
-
15:04
-
14:50
-
13:53
-
13:35
-
12:54
-
12:40
-
11:43
-
11:11
-
10:16
-
09:44
-
09:20
-
08:00
-
06:13
-
04:54
-
01:37
-
00:25
- 8 января 2023
-
23:05
-
22:33
-
21:58
-
21:52
-
20:56
-
20:08
-
19:31
-
19:15
-
18:59