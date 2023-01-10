Результаты всех матчей НБА 10 января, турнирная таблица
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Сегодня, 10 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно девять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Сакраменто Кингз» – «Орландо Мэджик» – 136:111
«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 122:109
«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:113
«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 107:99
«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 107:111
«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 112:132.
Лидером турнирной таблицы НБА Западной конференции является «Денвер». В активе игроков «Наггетс» 27 побед и 13 поражений. Лидером Восточной конференции является «Бостон» (29 побед – 12 поражений).
Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?
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