Результаты всех матчей НБА 10 января, турнирная таблица

Сегодня, 10 января, состоялся очередной игровой день регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Было сыграно девять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Сакраменто Кингз» – «Орландо Мэджик» – 136:111

«Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс» – 122:109

«Мемфис Гриззлиз» – «Сан-Антонио Спёрс» – 121:113

«Бостон Селтикс» – «Чикаго Буллз» – 107:99

«Нью-Йорк Никс» – «Милуоки Бакс» – 107:111

«Вашингтон Уизардс» – «Нью-Орлеан Пеликанс» – 112:132.



Лидером турнирной таблицы НБА Западной конференции является «Денвер». В активе игроков «Наггетс» 27 побед и 13 поражений. Лидером Восточной конференции является «Бостон» (29 побед – 12 поражений).

Куда вкладывают свои деньги звёзды НБА?