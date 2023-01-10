Джеймс Харден: мне не нужно признание. Мне всё равно
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Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден признался, что не ориентируется на мнение окружающих о себе.
«Мне не нужно признание. На самом деле мне всё равно. Думаю, люди отдают должное тому, кому они и хотят отдать должное. Вы понимаете, что я имею в виду? Типа, они сами выбирают, кому они хотят отдать должное. Я сосредоточен на том, что могу контролировать. Я выхожу на площадку, делаю свою работу и стараюсь быть лучшим Джеймсом Харденом, каким могу быть», — приводит слова Хардена Sixers Wire.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 22 очка, совершал 6,3 подбора и отдавал 10,8 передачи.
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:
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