Бэйлесс – Шэннону Шарпу: если сяду рядом с тобой, Леброн не придёт

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс во время эфира шоу Undisputed с Шэнноном Шарпом подшутил над ним.



«Я собирался попросить тебя пойти со мной на игру «Лейкерс», но знал, что у тебя свидание с женой», — сказал Шарп.

«Если я пойду и сяду рядом с тобой, Леброн не придёт», — ответил Бэйлесс.

Напомним, летом прошлого года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025. Учитывая данное соглашение, общая зарплата Джеймса за карьеру составит $ 523 млн и станет крупнейшей в истории Национальной баскетбольной ассоциации.

Леброн Джеймс танцует на яхте во время тренировки: