«Немногие в НБА способны на это». Дарвин Хэм — об игре Йокича

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» поделился мнением о выступлении сербского центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича в недавнем матче регулярного чемпионата НБА с его командой. Напомним, «Денвер» победил со счётом 122:109. Йокич сделал трипл-дабл: игрок набрал 14 очков, совершил 11 подборов и отдал 16 результативных передач.

«То, как Йокич действовал по ходу матча, это редкость, особенно, если принимать во внимание его габариты. Лишь немногие из парней в лиге способны на это», — приводит слова Хэма ESPN US.

Напомним, «Наггетс» являются лидером турнирной таблицы НБА Западной конференции (27 побед – 13 поражений). «Лейкерс» занимают 12-е место (19 побед – 22 поражения).

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