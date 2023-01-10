Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аналитик НБА объяснил поражения «Голден Стэйт» в последних двух матчах

Аналитик НБА объяснил поражения «Голден Стэйт» в последних двух матчах
Комментарии

Аналитик НБА Монте Пул поделился мнением о причинах неудач «Голден Стэйт Уорриорз» в последних матчах регулярного чемпионатах НБА. «Уорриорз» потерпели поражения во встречах с клубами «Детройт Пистонс» и «Орландо Мэджик».

«Уорриорз» с самого начала знали, что они не взлетят выше, чем им позволят крылья Джордана Пула. Они хорошо понимают его предел. Хотя порой он выдаёт отличные матчи, очевидно, что ему ещё много лет до реализации своего потенциала.

Великолепные вспышки, когда он сочетает эффективность со зрелищностью, не случаются последовательно. Непоследовательность Пула – первая из нескольких причин, по которым «Уорриорз» регрессировали в течение последних нескольких дней. Когда играл у Пула не пошла, не заладились дела и у них», — приводит слова Монте Пула NBC Sports.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

Новость по теме
Аналитик: «Уорриорз» не будут совершать обмены, если не получат идеального предложения
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023