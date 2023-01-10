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Кавай Леонард высказался о шести подряд поражениях «Клипперс»

Кавай Леонард высказался о шести подряд поражениях «Клипперс»
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Лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард поделился мнением о неудачной серии команды. «Клипперс» потерпели поражения в шести последних матчах регулярного чемпионата НБА.

«Я думаю, положение всё ещё нельзя назвать плохим. У парней и сейчас позитивный настрой. Это тот момент, когда наконец понимаешь, можешь ли наслаждаться игрой. Как команда мы должны убедиться, что сможем выбраться из этой ямы. Это хороший вызов для нас», — сказал Леонард.

В настоящий момент «Клипперс» занимают седьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе игроков «Лос-Анджелеса» 21 победа и столько же поражений. Лидером Западной конференции является «Денвер Наггетс» (27 побед при 13 поражениях).

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