«Ошибки не позволили «Енисею» выиграть до овертайма». Анзулович оценил победу над МБА

Главный тренер красноярского «Енисея» Дражен Анзулович высказался о победе над ПБК МБА в рамках очередного матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.



Игра завершилась победой красноярцев со счётом 85:80 в овертайме.



«Я очень уважаю МБА: их игру, тренера. Сегодня они играли быстро и верно. Мы тоже хотим играть так, и сегодня это получилось, особенно в первой четверти. Для меня это лучшая четверть в сезоне. Затем мы потеряли ритм и концентрацию, забыли о тактических установках. Дали сопернику быстро вернуться в игру. Мы старались, проявляли желание, но простейшие ошибки не дали нам выиграть до овертайма. Поздравляю игроков с победой», — приводит слова Анзуловича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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