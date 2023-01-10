«Реал» выиграл у «Црвены Звезды» в Евролиге
Поделиться
Мадридский «Реал» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой испанского клуба со счётом 79:59.
Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса, который набрал 19 очков и совершил шесть подборов. Его партнёр по команде Уолтер Тавареш оформил дабл-дабл, записав себе в актив 17 очков, 12 подборов и три передачи.
В составе «Црвены Звезды» Неманья Недович отметился 18 набранными очками, у Филипа Петрушева — 17.
«Реал» с 12 победами в 18 матчах располагается на первом месте в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» прервала свою победную серию, которая продлилась три матча, и занимает десятое место.
Комментарии
- 10 января 2023
-
23:39
-
23:05
-
22:09
-
21:08
-
20:29
-
19:47
-
18:39
-
17:47
-
16:16
-
15:39
-
14:51
-
14:41
-
14:01
-
13:17
-
12:07
-
11:48
-
11:12
-
10:26
-
09:47
-
09:30
-
09:13
-
07:33
-
05:42
-
03:52
-
00:55
- 9 января 2023
-
23:57
-
21:58
-
21:54
-
20:49
-
20:00
-
19:53
-
18:57
-
17:44
-
16:27
-
15:59
Партнерский контент