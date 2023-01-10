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«Реал» выиграл у «Црвены Звезды» в Евролиге

«Реал» выиграл у «Црвены Звезды» в Евролиге
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Мадридский «Реал» в рамках очередного тура регулярного чемпионата Евролиги одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча прошла в Белграде (Сербия) и завершилась победой испанского клуба со счётом 79:59.

Самым результативным игроком матча стал боснийский форвард «Реала» Джанан Муса, который набрал 19 очков и совершил шесть подборов. Его партнёр по команде Уолтер Тавареш оформил дабл-дабл, записав себе в актив 17 очков, 12 подборов и три передачи.

В составе «Црвены Звезды» Неманья Недович отметился 18 набранными очками, у Филипа Петрушева — 17.

«Реал» с 12 победами в 18 матчах располагается на первом месте в турнирной таблице Евролиги. «Црвена Звезда» прервала свою победную серию, которая продлилась три матча, и занимает десятое место.

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