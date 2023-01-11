«Фенербахче» обыграл «Панатинаикос» в Евролиге и прервал серию из пяти поражений

Завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим «Панатинаикосом» и турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Афинах (Греция) и завершилась победой гостей со счётом 94:88.



Самым результативным игроком матча стал американский баскетболист Дуэйн Бэйкон, который набрал 27 очков. Его партнёр по команде Матеуш Понитка оформил дабл-дабл, записав на свой счёт 14 очков и 11 подборов.



В составе победителей отличился американец Найджел Хэйс, который набрал 24 очка.



«Фенербахче», таким образом, прервал серию из пяти поражений в рамках Евролиги подряд и располагается на пятом месте в турнирной таблице.



«Панатинаикос» потерпел шестое поражение кряду. Греческий клуб на 17-м месте.

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