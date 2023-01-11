Шакил О'Нил назвал звезду НБА, которую не включает в свой топ-5 игроков

Четырёхкратный чемпион НБА, легендарный центровой Шакил О'Нил во время передачи Postgame Show признался, что не включает звёздного форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в свой список пяти лучших игроков всех времён.
«Яннис – самый настоящий мужчина. Но он не входит в мою пятёрку лучших. При этом я не стану говорить ничего против него. Он один из моих любимых игроков, Яннис – великий баскетболист», — сказал О'Нил.
Яннис – двукратный MVP Национальной баскетбольной ассоциации. В позапрошлом сезоне стал чемпионом лиги. Адетокунбо является первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, который сумел оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.
Шакил О'Нил с большого расстояния забросил лимон в урну:
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