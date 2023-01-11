Джеймс Харден установил личный рекорд в НБА
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Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден установил личный рекорд в Национальной баскетбольной ассоциации. В матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс» он набрал 16 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач за 26:02 игрового времени. Как информирует ESPN Stats & Info, это его самый быстрый трипл-дабл в карьере за время выступления в НБА.
В нынешнем сезона НБА Харден принял участие в 25 матчах, в которых в среднем набирал 21,8 очка, совершал 6,5 подбора и отдавал 11 результативных передач. В турнирной таблице НБА Восточной конференции «Филадельфия» в настоящий момент занимает четвёртое место. В активе игроков «Сиксерс» 25 побед и 15 поражений.
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