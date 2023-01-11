Названы клубы НБА, куда может перейти Леброн Джеймс в случае обмена из «Лейкерс»

В случае если «Лос-Анджелес Лейкерс» решить обменять звёздного форварда Леброна Джеймса, несколько клубов имеет приоритетные шансы на то, что после этого он окажется в их рядах. Об этом информирует Heavy, ссылаясь на трёх руководителей клубов НБА.
Как рассказал один из руководителем клуба Западной конференции, отличные шансы заполучить Леброна в случае его обмена из «Лейкерс» имеет «Голден Стэйт Уорриорз». По его словам, «Уорриорз» в результате сделки смогут предложить молодых игроков Джеймса Уайзмена, Джонатана Кумингу, Мозеса Муди или Пэта Болдуина. При этом он подчеркнул, что «Лос-Анджелес» наверняка потребует добавить ещё Джордана Пула, либо Эндрю Уиггинса, что будет непросто для «Голден Стэйт», но на этот шаг клуб из Сан-Франциско сможет пойти.
Кроме того, руководители отметили такие команды, как «Чикаго Буллз», «Бруклин Нетс», «Торонто Рэпторс», «Кливленд Кавальерс», «Майами Хит» и «Финикс Санз».
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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