Джей Джей Редик назвал игрока, заполучив которого, «Лейкерс» улучшат результаты

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Джей Джей Редик высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» следует подписать хорватского форварда «Детройт Пистонс» Бояна Богдановича.



«Я действительно думаю, что если «Лейкерс» смогут заполучить такого парня, как он, или его самого, то они станут демонстрировать хорошие результаты», — сказал Редик на канале JJ Redick в YouTube.



В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает 12-е место в турнирной таблице НБА Западной конференции. Игроки «Лейкерс» одержали 19 побед и потерпели 22 поражения. Лидером конференции является «Денвер Наггетс» (27 побед – 13 поражений).

Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лейкерс»:

Ранее инсайдер объяснил, почему «Лейкерс» отказались от подписания Богдановича.