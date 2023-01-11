Костас Адетокунбо объяснил, что выделяет его брата Янниса и Леброна в НБА

Греческий форвард «Фенербахче» Костас Адетокунбо объяснил, что выделяет его звёздного брата Янниса Адетокунбо, американца Леброна Джеймса и словенца Луку Дончича среди остальных игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я бы сказал, что психологическая устойчивость. Когда я был в Далласе, то видел молодого Луку. Он пришёл в лигу, когда ему было 18–19 лет, но не было похоже, что ему 19. Тогда мы говорили, что он играет как 28-летний, а он отвечал: «Да, чуваки. Я уже играл в Евролиге».

У каждого из них свои сильные стороны. Леброн суперпрофессионал, всегда готов и всегда тренируется. Яннис – пахарь. Он делает что-то до тех пор, пока не получится. Вы уже убедились в этом. Если он плохо справляется со штрафными, то остаётся после игры, чтобы попрактиковаться», – приводит слова Адетокунбо издание Basket News.

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