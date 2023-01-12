Рики Рубио может вернуться на площадку в матче с «Портлендом»

Разыгрывающий «Кливленд Кавальерс» Рики Рубио может вернуться на площадку в ближайшем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Портленд Трэйл Блэйзерс», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



По информации источника, Рубио будет тренироваться с командой в полную силу в ближайшие дни и если не почувствует дискомфорта, то будет готов сыграть с «Портлендом».



Рики Рубио не выходил на площадку с декабря 2021 года после разрыва крестообразной связки левого колена. В прошлом сезоне разыгрывающий успел принять участие в 34 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем 13,1 очка, совершал 4,1 подбора и отдавал 6,6 результативные передачи.



Матч «Кливленд Кавальерс» с «Портленд Трэйл Блэйзерс» пройдёт в ночь на 13 января.

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