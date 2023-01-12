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«Луни и Грину нужна передышка». Керр считает, что «Уорриорз» не хватает игроков в атаке

«Луни и Грину нужна передышка». Керр считает, что «Уорриорз» не хватает игроков в атаке
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр согласился с тем, что его команде не хватает игроков в атакующей линии.

«Я действительно горжусь работой, которую проделывает вся наша команда. Особенно Кевоном Луни и Дрэймондом Грином, которые проделывали впечатляющую работу на протяжении последних недель и помогли нам удержаться на плаву. И да, неплохо бы теперь дать им передышку, в которой они так нуждаются», — приводит слова Керра NBC Sports.

Сообщалось также, что «Уорриорз» заинтересованы в подписании форварда через рынок обменов.

«Голден Стэйт Уорриорз» принял участие в 41 матче регулярного чемпионата и одержал победы в 20 из них. Команда располагается на восьмом месте в Западной конференции.

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