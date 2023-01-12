«Майами» заинтересованы в обмене Тима Хардуэя

«Майами Хит» проявляет интерес к атакующему защитнику «Даллас Маверикс» Тиму Хардуэю, сообщает обозреватель Basement Sports Адам Борай.
По информации источника, «Майами» обсуждают возможность обменять Хардуэя. Также отмечается, что в сделку могут включить двух других игроков «Маверикс»: Дориана Финни-Смита и Реджи Буллока.
Тим Хардуэй в нынешнем сезоне НБА принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал в среднем за игру 14 очков, совершал 3,1 подбора и отдавал 1,6 результативные передачи. 30-летний защитник выступает за «Даллас» с 2019 года.
У Дориана Финни-Смита 31 игра в регулярном чемпионате, в которых он набирал 8,4 очка, совершал 4 подбора и отдавал 1,2 передачи.
Реджи Буллок в 40 матчах набирал 5,3 очка, 3,3 подбора и 1,2 результативные передачи.
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