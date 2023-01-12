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Джонсон назвал современного игрока, являющегося одним из его самых любимых в истории НБА

Джонсон назвал современного игрока, являющегося одним из его самых любимых в истории НБА
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Пятикратный чемпион НБА, легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон высказался о возвращении в строй лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, отметив, что это один из его самых любимых игроков.

«Я так счастлив, что Стеф Карри возвращается [после травмы]. Он один из моих самых любимых игроков всех времён. Это отличная новость для «Уорриорз» и лиги!» — написал Джонсон.

Напомним, в декабре прошлого года Карри получил травму плеча, из-за чего пропустил несколько матчей. Он вышел на площадку в игре с «Финикс Санз», которая состоялась 11 января. Эта встреча закончилась со счётом 125:113 в пользу «Финикса». Карри провёл на паркете чуть более 31 минуты и за это время набрал 24 очка.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо:

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