Джонсон назвал современного игрока, являющегося одним из его самых любимых в истории НБА

Пятикратный чемпион НБА, легендарный американец Ирвин «Мэджик» Джонсон высказался о возвращении в строй лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри, отметив, что это один из его самых любимых игроков.



«Я так счастлив, что Стеф Карри возвращается [после травмы]. Он один из моих самых любимых игроков всех времён. Это отличная новость для «Уорриорз» и лиги!» — написал Джонсон.



Напомним, в декабре прошлого года Карри получил травму плеча, из-за чего пропустил несколько матчей. Он вышел на площадку в игре с «Финикс Санз», которая состоялась 11 января. Эта встреча закончилась со счётом 125:113 в пользу «Финикса». Карри провёл на паркете чуть более 31 минуты и за это время набрал 24 очка.

Карри и Томпсон попытались сдвинуть с места борца сумо: