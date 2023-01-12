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Стал известен статус Янниса Адетокунбо перед матчем с «Майами Хит»

Стал известен статус Янниса Адетокунбо перед матчем с «Майами Хит»
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Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не примет участие в предстоящем выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Игрок получил повреждение колена, информирует Underdog NBA.

Матч «Майами» и «Милуоки» состоится 13 января и начнётся в 03:30 мск. Адетокунбо в нынешнем сезоне НБА принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 11,9 подбора и отдавал 5,3 передачи. «Бакс» в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Игроки «Милуоки» одержали 27 побед и потерпели 14 поражений. Лидером конференции является «Бостон Селтикс» (30 побед – 12 поражений).

Яннис Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:

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