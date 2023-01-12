Стал известен статус Янниса Адетокунбо перед матчем с «Майами Хит»
Поделиться
Звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо не примет участие в предстоящем выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Майами Хит». Игрок получил повреждение колена, информирует Underdog NBA.
Матч «Майами» и «Милуоки» состоится 13 января и начнётся в 03:30 мск. Адетокунбо в нынешнем сезоне НБА принял участие в 35 матчах, в которых в среднем набирал 31 очко, совершал 11,9 подбора и отдавал 5,3 передачи. «Бакс» в настоящий момент занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Игроки «Милуоки» одержали 27 побед и потерпели 14 поражений. Лидером конференции является «Бостон Селтикс» (30 побед – 12 поражений).
Яннис Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
Комментарии
- 12 января 2023
-
21:55
-
21:55
-
21:34
-
20:30
-
20:00
-
19:29
-
18:44
-
18:26
-
17:54
-
17:34
-
17:10
-
16:24
-
16:21
-
14:21
-
13:50
-
11:56
-
11:05
-
10:51
-
10:15
-
09:55
-
09:15
-
06:44
-
06:15
-
00:21
-
00:21
-
00:05
- 11 января 2023
-
23:18
-
20:57
-
20:50
-
19:47
-
19:02
-
18:24
-
17:46
-
16:41
-
15:46
Партнерский контент