Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» просмотрят скандального игрока, потерявшего место в НБА

«Лейкерс» просмотрят скандального игрока, потерявшего место в НБА
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» будет просматривать центрового Мейерса Леонарда, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на свои источники, рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Просмотр состоится сегодня, 13 января.

Напомним, в марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима, который он вёл, можно было услышать, как игрок многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.

Мейерс Леонард выпил банку пива за 3 секунды:

Новость по теме
Результаты всех матчей НБА 13 января, турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023