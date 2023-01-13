«Лейкерс» просмотрят скандального игрока, потерявшего место в НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» будет просматривать центрового Мейерса Леонарда, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента. Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на свои источники, рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания. Просмотр состоится сегодня, 13 января.



Напомним, в марте 2021 года Леонард оказался в центре скандала — на видео стрима, который он вёл, можно было услышать, как игрок многократно использует нецензурную лексику, а также употребляет уничижительное сленговое обозначение людей еврейской национальности. Вскоре после этого он потерял место в НБА — сначала «Майами» обменял Леонарда в «Оклахома-Сити», а затем «Тандер» отчислили центрового.

Мейерс Леонард выпил банку пива за 3 секунды: