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Гомельский рассказал, в чём Кевин Гарнетт и Дирк Новицки превосходят друг друга

Гомельский рассказал, в чём Кевин Гарнетт и Дирк Новицки превосходят друг друга
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Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации: Кевине Гарнетте и Дирке Новицки. Пользователь официального сайта Гомельского поинтересовался у него, кто из этих баскетболистов сильнее.

«Кевин Гарнетт — лучше в защите и немного уступает Дирку в атаке», — ответил Владимир.

Гарнетт закончил карьеру в 2016 году. Является чемпионом НБА 2008 года. В 2004-м становился самым ценным игроком лиги. 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.

Новицки завершил карьеру в 2019 году. Является чемпионом НБА 2011 года. В том же году был признан самым ценным игроком финала НБА. 14 раз участвовал в матчах всех звёзд лиги.

«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:

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