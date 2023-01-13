Гомельский рассказал, в чём Кевин Гарнетт и Дирк Новицки превосходят друг друга

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу звёздных игроков Национальной баскетбольной ассоциации: Кевине Гарнетте и Дирке Новицки. Пользователь официального сайта Гомельского поинтересовался у него, кто из этих баскетболистов сильнее.
«Кевин Гарнетт — лучше в защите и немного уступает Дирку в атаке», — ответил Владимир.
Гарнетт закончил карьеру в 2016 году. Является чемпионом НБА 2008 года. В 2004-м становился самым ценным игроком лиги. 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА.
Новицки завершил карьеру в 2019 году. Является чемпионом НБА 2011 года. В том же году был признан самым ценным игроком финала НБА. 14 раз участвовал в матчах всех звёзд лиги.
«Даллас» провёл церемонию открытия статуи Дирку Новицки:
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