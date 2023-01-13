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Эргин Атаман: мне нравятся сравнения с Моуринью

Эргин Атаман: мне нравятся сравнения с Моуринью
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Главный тренер сборной Турции и «Анадолу Эфес» Эргин Атаман прокомментировал сравнения с португальским специалистом Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Рому».

«Мне нравятся сравнения с Жозе Моуринью, я его большой поклонник. Все меня знают как вежливого и неплохого человека. Но баскетбол — психологическая игра. Необходимо создавать впечатление уверенности в себе, в игроках, в своём тренерском штабе», — приводит слова Атамана Basket News.

«Анадолу Эфес» располагается на десятом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. В чемпионате Турции команда Эргина Атамана — пятая.

Жозе Моуринью возглавляет итальянскую «Рому». В прошлом сезоне римляне выиграли Лигу конференций. В чемпионате Италии «Рома» на седьмом месте.

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