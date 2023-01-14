Дрэймонд Грин рассказал об отношениях с Пулом, которого он нокаутировал на тренировке

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал об отношениях с партнёром по команде Джорданом Пулом, с которым у него случился инцидент во время летних сборов.



На одной из тренировок Грин нокаутировал Пула.



«Мы каждый день ходим на одну и ту же работу. Наши шкафчики в раздевалке рядом. Ездим на одном автобусе, переодеваемся в одной раздевалке на выездах. Это не изменилось. Но стали ли наши отношения другими? Безусловно. Тут ещё есть над чем работать.



Я готов продолжать эту работу, потому что я был неправ. У нас была возможность двигаться вперёд и мы продолжаем это делать. Я вижу улучшение. Прогресс идёт. Это всё, о чём сейчас можно просить. Я не дурак и понимаю, что сейчас Пул не подойдёт и не скажет, что хочет потусить со мной. Но это важная история для построения полноценного коллектива в команде», — приводит слова Грина CBS Sports.