Дрэймонд Грин рассказал об отношениях с Пулом, которого он нокаутировал на тренировке

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал об отношениях с партнёром по команде Джорданом Пулом, с которым у него случился инцидент во время летних сборов.
На одной из тренировок Грин нокаутировал Пула.
«Мы каждый день ходим на одну и ту же работу. Наши шкафчики в раздевалке рядом. Ездим на одном автобусе, переодеваемся в одной раздевалке на выездах. Это не изменилось. Но стали ли наши отношения другими? Безусловно. Тут ещё есть над чем работать.
Я готов продолжать эту работу, потому что я был неправ. У нас была возможность двигаться вперёд и мы продолжаем это делать. Я вижу улучшение. Прогресс идёт. Это всё, о чём сейчас можно просить. Я не дурак и понимаю, что сейчас Пул не подойдёт и не скажет, что хочет потусить со мной. Но это важная история для построения полноценного коллектива в команде», — приводит слова Грина CBS Sports.
- 14 января 2023
-
10:50
-
09:28
-
08:47
-
08:01
-
06:26
-
00:44
-
00:35
- 13 января 2023
-
21:59
-
19:53
-
17:56
-
17:29
-
15:51
-
14:25
-
14:00
-
13:47
-
13:40
-
13:20
-
13:05
-
12:28
-
10:36
-
09:38
-
09:11
-
09:07
-
06:24
-
00:56
-
00:52
- 12 января 2023
-
23:57
-
23:01
-
22:57
-
22:35
-
21:55
-
21:55
-
21:34
-
20:30
-
20:00