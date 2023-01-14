Игуодала оштрафован на $ 25 тыс. за инцидент в матче с «Финиксом»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией за инцидент в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз».



Игра завершилась победой «Санз» со счётом 125:113. За 4:30 до конца четвёртой четверти Игуодала выругался в адрес арбитра матча и забросил мяч на трибуну. 38-летний баскетболист получил технический фол и был удалён с площадки за неспортивное поведение.



НБА приняла решение оштрафовать игрока на $ 25 тысяч.



Андре Игуодала проводит свой 19-й сезон в НБА. Летом 2022 года он подписал новый контракт с «Уорриорз», но из-за травмы бедра пропустил большую часть сезона и впервые вышел на площадку лишь в матче с «Орландо Мэджик» 8 января. Всего форвард принял участие лишь в трёх играх.

Новость по теме Игуодала вернётся на паркет в ближайшем матче «Уорриорз»