Игуодала оштрафован на $ 25 тыс. за инцидент в матче с «Финиксом»
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала оштрафован Национальной баскетбольной ассоциацией за инцидент в матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз».
Игра завершилась победой «Санз» со счётом 125:113. За 4:30 до конца четвёртой четверти Игуодала выругался в адрес арбитра матча и забросил мяч на трибуну. 38-летний баскетболист получил технический фол и был удалён с площадки за неспортивное поведение.
НБА приняла решение оштрафовать игрока на $ 25 тысяч.
Андре Игуодала проводит свой 19-й сезон в НБА. Летом 2022 года он подписал новый контракт с «Уорриорз», но из-за травмы бедра пропустил большую часть сезона и впервые вышел на площадку лишь в матче с «Орландо Мэджик» 8 января. Всего форвард принял участие лишь в трёх играх.
Новость по темеИгуодала вернётся на паркет в ближайшем матче «Уорриорз»
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