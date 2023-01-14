Крис Мэнникс: «Лейкерс» утешают Леброна тем, что в межсезонье поборются за Лилларда и Била
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Обозреватель Крис Мэнникс считает, что руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» утешает свою главную звезду Леброна Джеймса тем, что в следующее межсезонье попытаются подписать Брэдли Била из «Вашингтона» или Дэмьена Лилларда из «Портленд Трэйл Блэйзерс».
«Уверен, что «Лейкерс» говорят Леброну о предстоящем межсезонье, когда Брэдли Бил или Дэмьен Лиллард станут свободными агентами. Тогда клуб бросится в борьбу за них со своими драфт-пиками, чтобы попытаться подписать их, но это, скорее, фантастика», — приводит слова Мэнникса Lakers Daily.
В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» проиграли «Даллас Маверикс» со счётом 115:119. «Озёрники» располагаются на 13-м месте в Западной конференции.
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