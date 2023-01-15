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Экс-игрок НБА: за мной охотится мафия и профессиональные наёмные убийцы

Экс-игрок НБА: за мной охотится мафия и профессиональные наёмные убийцы
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Энес Кантер Фридом сообщил, что за ним охотятся наёмные убийцы.

«Слышал от некоторых друзей на местах, что мной занимаются картель, мафия и профессиональные наёмные убийцы. Не верится, что Эрдоган подвергает опасности жизнь американского гражданина на территории США», — написал баскетболист на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что турецкие власти назначили награду в размере около $ 500 тысяч за информацию, которая поможет задержать Кантер Фридома.

Энес Кантер Фридом на данный момент находится в статусе свободного агента. В феврале 2022 года «Бостон Селтикс» обменял игрока в «Хьюстон Рокетс», который сразу его отчислил. Сам Кантер Фридом считает, что не получает предложений от клубов НБА из-за своей активной политической позиции.

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