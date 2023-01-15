«Лейкерс» хотят подписать Бояна Богдановича и Нерленса Ноэля

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают возможность обмена двух игроков «Детройт Пистонс» Бояна Богдановича и Нерленса Ноэля, сообщает обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс.
По информации источника, клубы уже обсудили условия возможной сделки. «Детройт» требует включить в обмен драфт-пик первого раунда, что калифорнийская команда делать не намерена.
Боян Богданович в нынешнем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 44 матчах, в которых набирал в среднем за игру 21,2 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,8 результативные передачи.
Нерленс Ноэль в 12 матчах регулярного чемпионата набирал 2,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 0,6 результативные передачи.
«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на 13-м месте в Западной конференции, выиграв 19 матчей из 42.
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