«Лейкерс» хотят подписать Бояна Богдановича и Нерленса Ноэля

«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают возможность обмена двух игроков «Детройт Пистонс» Бояна Богдановича и Нерленса Ноэля, сообщает обозреватель Sports Illustrated Крис Мэнникс.



По информации источника, клубы уже обсудили условия возможной сделки. «Детройт» требует включить в обмен драфт-пик первого раунда, что калифорнийская команда делать не намерена.



Боян Богданович в нынешнем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 44 матчах, в которых набирал в среднем за игру 21,2 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 2,8 результативные передачи.



Нерленс Ноэль в 12 матчах регулярного чемпионата набирал 2,4 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 0,6 результативные передачи.



«Лос-Анджелес Лейкерс» располагается на 13-м месте в Западной конференции, выиграв 19 матчей из 42.