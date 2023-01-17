Карри отреагировал на то, что Керр сравнил его с Джорданом

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на слова главного тренера своей команды Стива Керра о том, что 34-летний разыгрывающий стал для болельщиков такой же значимой фигурой, какой был легендарный Майкл Джордан.

«Он играл с ним и понимал, как выглядят выездные матчи, где вам противостоят целые толпы фанатов.

Каждый раз, когда я выхожу на площадку и чувствую эту энергию, то никогда не принимаю это как должное, потому что так было не всегда. Это то, ради чего мы играем в эту игру, в плане того, что болельщики приходят на игру, тратят свои заработанные тяжёлым трудом деньги на билеты и создают такую атмосферу, как сегодня вечером. К счастью, мы чувствуем это большинство вечеров на выезде и дома, очевидно, это много значит. Я оставлю это сравнение на его усмотрение, но то, что мы сделали для создания такой атмосферы ночь за ночью, — это особенное достижение», — приводит слова Керра Fadeaway World.