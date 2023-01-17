Гэри Пэйтон-старший назвал единственного игрока, который ему нравится в современной НБА

Член Зала славы, чемпион НБА-2006 Гэри Пэйтон-старший заявил, что единственный игрок лиги, который ему сейчас нравится, — разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант.



«В сегодняшней НБА есть только один игрок, который мне нравится. Он очень крутой, и это Джа Морант. Он мне очень нравится. Думаю, Джа во многом похож на меня, не отступает ни перед кем и он действительно хорош. Мне понравилось, когда Морант заявил, что не боится никого в Западной конференции. Мне вообще нравятся подобные высказывания», — заявил Пэйтон в видео на YouTube-канале Showtime Basketball.



Джа Морант в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НБА принял участие в 36 матчах, в которых в среднем за игру набирал 27,5 очка, совершал 5,8 подбора и отдавал 7,9 результативной передачи.

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