«Миннесота» хочет обменять Д’Анджело Расселла на игрока «Юты» Майка Конли

«Миннесота Тимбервулвз» рассматривает варианты обмена основного американского разыгрывающего Д’Анджело Расселла.



Клуб намерен получить компенсацию за Расселла, контракт которого истекает следующим летом и вряд ли будет продлен, сообщает The Athletic. Отмечается, что «Тимбервулвс» хотят получить взамен «более командного» разыгрывающего. Одна из целей – американец Майк Конли из «Юты».



В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,1 очка и 6,2 передачи в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги. Показатели Конли составляют 10,3 очка и 7,5 передачи.



В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота» уступила «Юте» в одно очко — 125:126. Следующий матч команде предстоит провести с «Денвером».