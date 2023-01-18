Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Миннесота» хочет обменять Д’Анджело Расселла на игрока «Юты» Майка Конли

«Миннесота» хочет обменять Д’Анджело Расселла на игрока «Юты» Майка Конли
Комментарии

«Миннесота Тимбервулвз» рассматривает варианты обмена основного американского разыгрывающего Д’Анджело Расселла.

Клуб намерен получить компенсацию за Расселла, контракт которого истекает следующим летом и вряд ли будет продлен, сообщает The Athletic. Отмечается, что «Тимбервулвс» хотят получить взамен «более командного» разыгрывающего. Одна из целей – американец Майк Конли из «Юты».

В нынешнем сезоне Расселл набирает 17,1 очка и 6,2 передачи в среднем за матч при реализации 36,6% бросков из-за дуги. Показатели Конли составляют 10,3 очка и 7,5 передачи.

В последнем матче регулярного чемпионата НБА «Миннесота» уступила «Юте» в одно очко — 125:126. Следующий матч команде предстоит провести с «Денвером».

Новость по теме
Д’Анджело Расселл — о судействе: мы играем в баскетбол, а Зайон — в американский футбол
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023