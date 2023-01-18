Результаты всех матчей НБА 18 января, турнирная таблица

18 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно четыре матча.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Милуоки Бакс» – «Торонто Рэпторс» – 130:122
«Сан-Антонио Спёрс» – «Бруклин Нетс» – 106:98
«Денвер Наггетс» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 122:113
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Филадельфия Сиксерс» – 110:120
В последнем матче самым результативным игроком у «Клипперс» стал американский форвард Кавай Леонард, набравший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который заработал 16 очков. А вот подборов и передач он не набрал. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 41 очко, девять подборов и три передачи. Также отметим американского защитника Тайриза Макси, который заработал 22 очка, два подбора и такое же количество передач.
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