Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич ожидает решительных действий от «Маверикс»

Лука Дончич ожидает решительных действий от «Маверикс»
Комментарии

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал понять руководству клуба, что ожидает увидеть обновлённый и улучшенный состав команды к дедлайну Национальной баскетбольной ассоциации, который назначен на 9 февраля. Об этом сообщает ESPN.

«При этом Лука Дончич в прошлом не проявлял желания заниматься кадровыми вопросами», – говорится в материале.

В текущем сезоне словенский баскетболист принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 33,8 очка, девять подборов и 8,8 передачи. «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции, одержав 24 победы при 21 поражении.

В тройку лучших бомбардиров «Маверикс» этого сезона, помимо Дончича, также входят центровой Кристиан Вуд, набирающий в среднем 18,3 очка, и защитник Спенсер Динвидди, на счету которого 16,6 очка.

Новость по теме
Билл Симмонс: «Далласу» будет тяжело построить команду вокруг Дончича
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023