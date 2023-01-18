Лука Дончич ожидает решительных действий от «Маверикс»

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал понять руководству клуба, что ожидает увидеть обновлённый и улучшенный состав команды к дедлайну Национальной баскетбольной ассоциации, который назначен на 9 февраля. Об этом сообщает ESPN.
«При этом Лука Дончич в прошлом не проявлял желания заниматься кадровыми вопросами», – говорится в материале.
В текущем сезоне словенский баскетболист принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 33,8 очка, девять подборов и 8,8 передачи. «Даллас» занимает пятое место в Западной конференции, одержав 24 победы при 21 поражении.
В тройку лучших бомбардиров «Маверикс» этого сезона, помимо Дончича, также входят центровой Кристиан Вуд, набирающий в среднем 18,3 очка, и защитник Спенсер Динвидди, на счету которого 16,6 очка.
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