Главный тренер «Далласа»: с такой защитой не выиграть даже с Дончичем, Леброном и Каримом
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Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд раскритиковал игру команды в обороне в матче регулярного чемпионата с «Атлантой Хоукс» (122:130).
«Мы должны продолжать требовать игры в защите от ребят. Нельзя играть только в нападении. Мы позволили сопернику набрать 130 очков и реализовать 57 процентов с игры, как на тренировке. С такой защитой в этой лиге не выиграть, даже если у вас в составе есть Лука Дончич, Леброн Джеймс или Карим Абдул-Джаббар. Неважно, сколько вы наберёте, всё равно будет недостаточно.
Пока мы не начнём прикладывать больше усилий в защите, то будем набирать 120 очков, а соперник 130 или 140, а однажды и 150, но не страшно, ведь мы набираем много очков», — заявит Кидд после матча.
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