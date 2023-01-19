Харден: в этой «Филадельфии» у меня самые лучшие шансы на чемпионство за всю карьеру

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден высказался по поводу своей нынешней команды.
«Мы пока ещё далеки от совершенства. Часто меняем стартовую пятёрку из-за травм. По правде говоря, мне кажется, что мы отстаём от «Бостона» и «Милуоки» на пару лет. В этих командах состав уже давно сплотился, так как они вместе уже много лет. Но, когда мы разыграемся, войдём в ритм и будем здоровы, у нас будет хороший шанс стать чемпионами.
В этой команде у меня самые лучшие шансы на чемпионство за всю карьеру. Я играл в хороших командах, но «Филадельфия», безусловно, имеет лучшие шансы на победу в НБА», — приводит слова Хардена ESPN.
Ранее Харден в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Детройт Пистонс» набрал 16 очков, сделал 12 подборов и отдал 15 результативных передач за 26.02 игрового времени. Как информирует ESPN Stats & Info, это его самый быстрый трипл-дабл в карьере за время выступления в НБА.
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:
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