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Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом»

Эмил Райкович высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его подопечным предстоит встретиться с игроками «Зенита» из Санкт-Петербурга. Матч состоится завтра, 20 января. Начало – в 20:00 мск. Встреча пройдёт в Москве.

«Зенит» — очень серьёзный соперник. У них глубокий состав и хороший тренер, у них преемственность с прошлого сезона, больше нет проблем с травмами. Теперь, думаю, у них все игроки здоровы. Полагаю, это будет очень интересная игра в отличной атмосфере. Надеюсь, мы будем счастливы по её окончании», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.

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