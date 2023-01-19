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Инсайдер раскрыл подробности о восстановлении Дэвиса, пропустившего месяц из-за травмы

Инсайдер раскрыл подробности о восстановлении Дэвиса, пропустившего месяц из-за травмы
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис набирает форму, проводя 30-минутные, 45-минутные и одночасовые тренировки на паркете. Об этом у себя в социальных сетях, ссылаясь на главного тренера «Лейкерс» Дарвина Хэма, рассказал известный инсайдер Йован Буха.

Напомним, Дэвис получил травму стопы в матче регулярного чемпионата НБА с «Денвер Наггетс», который состоялся в середине декабря прошлого года, и с тех пор не выходил на площадку. Изначально сообщалось, что форвард пропустит лишь месяц, но позднее появились сообщения о том, что Энтони вернётся в строй лишь через два-три месяца.

В этом сезоне НБА Дэвис принял участие в 25 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за встречу набирал 27,4 очка, совершал 12,1 подбора и отдавал 2,6 результативной передачи.

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