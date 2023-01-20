Карри реализовал фантастический баззер-битер в матче НБА

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:118.
Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором впечатляющего «баззер-биттера» в матче.
Карри после перехвата забросил мяч со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач.
Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач.
В следующем матче «Бостон» сыграет с «Торонто Рэпторз». «Голден Стэйт», в свою очередь, встретится с «Кливлендом». Матчи пройдут 21 и 22 января соответственно.
- 20 января 2023
-
07:02
-
06:29
-
00:52
-
00:48
-
00:31
- 19 января 2023
-
23:58
-
23:46
-
23:16
-
22:49
-
21:53
-
21:42
-
20:56
-
20:43
-
20:33
-
19:54
-
19:31
-
19:10
-
18:52
-
18:30
-
18:01
-
16:08
-
15:19
-
13:56
-
13:16
-
13:09
-
12:48
-
11:14
-
10:33
-
10:24
-
09:29
-
09:21
-
09:16
-
09:16
-
06:47
-
06:06