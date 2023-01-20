Карри реализовал фантастический баззер-битер в матче НБА

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:118.



Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри стал автором впечатляющего «баззер-биттера» в матче.



Карри после перехвата забросил мяч со своей половины площадки под сирену об окончании второй четверти.



Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 34 очка, 19 подборов и шесть передач.



Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Стефен Карри. На его счету 29 очков, три подбора и семь передач.



В следующем матче «Бостон» сыграет с «Торонто Рэпторз». «Голден Стэйт», в свою очередь, встретится с «Кливлендом». Матчи пройдут 21 и 22 января соответственно.

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