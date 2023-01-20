Кристиан Вуд пропустит как минимум неделю из-за травмы

У тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Кристиана Вуда диагностирован перелом большого пальца левой руки, информирует пресс-служба клуба. 27-летний баскетболист через неделю пройдёт повторное обследование, где будут установлены более точные сроки восстановления.



Сообщается, что Вуд получил повреждение во время вчерашнего матча с «Атлантой Хоукс» (122:130). Игрок провёл на площадке 35 минут, отметившись 22 очками, девятью подборами и четырьмя результативными передачами.



В текущем сезоне форвард отыграл 42 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 8,4 подбора и 1,7 передачи. «Маверикс» занимают 5-е место в Западной конференции, одержав 24 победы при 22 поражениях. Примечательно, что «бродяги» одержали лишь одну победу при трёх поражениях, если Вуд пропускает встречи.

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