Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кристиан Вуд пропустит как минимум неделю из-за травмы

Кристиан Вуд пропустит как минимум неделю из-за травмы
Комментарии

У тяжёлого форварда «Даллас Маверикс» Кристиана Вуда диагностирован перелом большого пальца левой руки, информирует пресс-служба клуба. 27-летний баскетболист через неделю пройдёт повторное обследование, где будут установлены более точные сроки восстановления.

Сообщается, что Вуд получил повреждение во время вчерашнего матча с «Атлантой Хоукс» (122:130). Игрок провёл на площадке 35 минут, отметившись 22 очками, девятью подборами и четырьмя результативными передачами.

В текущем сезоне форвард отыграл 42 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 8,4 подбора и 1,7 передачи. «Маверикс» занимают 5-е место в Западной конференции, одержав 24 победы при 22 поражениях. Примечательно, что «бродяги» одержали лишь одну победу при трёх поражениях, если Вуд пропускает встречи.

Новость по теме
Лука Дончич ожидает решительных действий от «Маверикс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023