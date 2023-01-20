Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс лидирует по количеству голосов

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс удерживает лидерство по суммарному количеству набранных голосов к Матчу всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации. За него было отдано уже 6 506 682 голоса.

Среди лидеров со стороны Западной конференции находятся разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри (5 151 822), разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич (4 905 655) и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич (4 718 218). Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо лидирует с 5 970 196 голосами на Востоке, где в тройку лидеров также входят форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант (5 838 182) и форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум (4 521 414).

Матч всех звёзд в рамках звёздного уик-энда НБА пройдёт 19 февраля 2023 года на Вивинт-Арена (Солт-Лейк-Сити).